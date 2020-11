Sport tut gut ... Aber auch während und nach einer Krebserkrankung? Die Antwort auf diese Frage gibt es in einem Online-Vortrag der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 26. November, 18. bis 19.30 Uhr, mit dem Arzt Daniel Grube.

Sport tut gut ... Aber auch während und nach einer Krebserkrankung? Die Antwort auf diese Frage gibt es in einem Online-Vortrag der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 18. bis 19.30 Uhr, mit Dr. Daniel Grube. Bewegung und Sport bei Krebs hätten lange als risikoreich gegolten, informiert die Gesellschaft. Fragen der eigenen Belastbarkeit oder die Sorge, den Krankheitsverlauf mit sportlicher Aktivität negativ zu beeinflussen, hätten viele Patienten davon abgehalten, sich schon während oder kurz nach der Behandlung sportlich zu betätigen. Heute weiß man: Sport tut gut. Und das bereits während der Behandlungsphase.

Krebspatienten sollten jedoch laut Krebsgesellschaft darauf achten, in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt ein maßgeschneidertes, individuelles Sportprogramm zusammenzustellen. Der Referent Daniel Grube, leitender Oberarzt der Frauenklinik, gynäkologischen Onkologie, speziellen Geburtshilfe und Perinatalmedizin, Palliativmedizin am Vinzentius-Krankenhaus in Landau, wird in seinem Vortrag einen Überblick zu wichtigen Aspekten des Themas „Sport und Bewegung bei Krebs“ geben und im Anschluss individuelle Fragen beantworten. Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon 0621/578572, E-Mail ludwigshafen@krebsgesellschaft-rlp.de.