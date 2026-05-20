Im Familienalltag gibt es viele Dinge zu erledigen – von Terminen über Einkäufe bis hin zur Freizeitgestaltung der Kinder. Oft sind diese Aufgaben ungleich verteilt und führen zu Stress. In einem kostenlosen Online-Vortrag des Netzwerks Frühe Hilfen Neustadt erfahren die Teilnehmer, was Mental Load bedeutet, wie er sich im Familienalltag bemerkbar macht und wie er zu Stress und Erschöpfung führen kann. Gemeinsam sollen Ideen und praktische Tipps entdeckt werden, mit denen sich der unsichtbare Druck besser verteilen und der Alltag entspannter gestalten lässt. Der Vortrag richtet sich an Elternpaare und Alleinerziehende. Referentin ist Katja Hubrich, Sozialarbeiterin in Ausbildung und Erzieherin. Anmeldungen unter fruehe-hilfen@neustadt.eu.