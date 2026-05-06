Wie gerecht ist die Verteilung von Sorgearbeit wirklich – im Alltag, in Familien und im Berufsleben? Dieser Frage widmet sich der interaktive Online-Vortrag „Equal Care & Mental Load“ am Donnerstag, 21. Mai, von 19 bis 21 Uhr.

Ausgehend von der Frage „Was soll das eigentlich sein, eine Lücke im Lebenslauf?“ beleuchtet Buchautor und Berater Sascha Verlan individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen der aktuellen Organisation von Care-Arbeit. Er will ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Sorgearbeit und oft unsichtbare „Mental Load“ – sprich: mentale Belastung – keineswegs Privatsache sind, sondern zentrale Fragen von Gleichstellung und Arbeitsmarkt betreffen.

In der Veranstaltung werden die Tests @home und @work vorgestellt, mit denen die tatsächliche Verteilung von Verantwortung im Alltag sichtbar gemacht werden kann. Ziel ist es, Denkanstöße zu geben und Ansatzpunkte für eine gerechtere Aufteilung zu entwickeln. In einer Diskussionsrunde können dann Erfahrungen und Herausforderungen reflektiert werden. Der Fokus liegt auf Strategien, um bestehende Strukturen zu hinterfragen und zu verändern.

Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter gleichstellungsbeauftragte@kreis-germersheim.de.