Die Agentur für Arbeit organisiert am Donnerstag, 22. Februar, ab 16 Uhr einen Online-Vortrag über verschiedene Möglichkeiten, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Das Angebot richtet sich laut Ankündigung gleichermaßen an Jugendliche und an Erwachsene. Die Veranstaltung findet über die kostenlose Anwendung „Skype for Business“ statt. Der Einladungslink für das Online-Forum ist auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen zu finden. Für weitere Fragen steht das Berufsinformationszentrum unter Telefon 06341 958222 zur Verfügung.