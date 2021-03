Zum zweiten Online-Vortrag der Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ lädt die Fördergemeinschaft Herrenhof am Sonntag ein. Nach dem erfolgreichen digitalen Auftakt seines Kollegen Jürgen Keddigkeit im Februar folgt nun Roland Paul mit Ausführungen zum Thema „Mennoniten und Amische in der Pfalz“.

Für den Kaiserslauterer Historiker ist es kein Debüt. „Ich habe schon einen Online-Vortrag in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern gehalten.“ Zwar war er anfangs etwas skeptisch, aber auch die positive Rückmeldung durch Keddigkeit nach dessen Online-Debüt beflügelte ihn. „Natürlich freue ich mich aber, wenn wieder richtige Vorträge möglich sind, und der Kontakt zum Publikum da sein wird.“

In seinem Vortrag taucht er in die Geschichte der religiösen Minderheit von Mennoniten und Amische in der Pfalz ein. Diese haben ihren Ursprung in der Schweiz. „Dort hatte sich im Zuge der Reformation die sogenannte Täuferbewegung gebildet. Die Täufer, auch Wiedertäufer genannt, lehnten die Kindertaufe ab, praktizierten die Erwachsenentaufe, verweigerten die Eidesleistung und forderten die Wehrlosigkeit, das heißt das Verbot des Waffentragens.“ In der Folge war die nach dem norddeutschen Täuferführer Menno Simons auch Mennoniten genannte Minderheit der Obrigkeit und den etablierten Kirchen suspekt und wurde oft verfolgt, erklärt Paul. Nach ihrer Ausweisung aus der Schweiz fanden sie Zuflucht in der Kurpfalz, wo sie bereits im 16. Jahrhundert wiederum verfolgt wurden.

„Unter ihnen waren auch die sogenannten Amischen, die sich 1693 im Elsass von den Mennoniten abgespalten hatten“, erklärt der Referent. Dank ihres Fleißes und ihrer fortschrittlichen Agrarwirtschaft wurden die Höfe der Mennoniten aber in weiten Teilen der Pfalz zum Vorbild. „Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen sich Mennonitenfamilien aus Westpreußen in der Pfalz nieder und gründeten die Mennonitengemeinde Enkenbach“, so Paul. Dies ist der letzte Pfalzmatinee-Vortrag im ersten Halbjahr, den nächsten hält Jürgen Keddigkeit am 17. Oktober über „Die schwierigen Anfangsjahre des Landes Rheinland-Pfalz 1945 - 1955“.

NOCH FRAGEN?

Roland Pauls Vortrag über die Mennoniten findet am Sonntag, 21. März um 11.15 Uhr in einer Livekonferenz online statt. Teilnehmer klicken ab 10 Uhr www.pfalzmatinee210321.herrenhof-mussbach.de an. Der Zugang ist kostenfrei und mit einem Internetbrowser auf allen digitalen Endgeräten möglich.