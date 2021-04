Trotz der der Corona-Pandemie geschuldeten Einschränkungen ist die Fördergemeinschaft Herrenhof aktiv. Für kommenden Sonntag lädt sie in der Reihe „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ zu Roland Pauls Online-Vortrag „Das Elsass und die Pfalz – Wechselbeziehungen zweier Grenzregionen“ ein, ein Nachholtermin für eine im vergangenen November ausgefallene Veranstaltung.

Es ist der zweite via „Zoom“ übertragene Vortrag des Kaiserslauterer Historikers im Herrenhof. Mit seiner ersten digitalen Veranstaltung im März zeigt Paul sich höchst zufrieden: „Die Technik hat wunderbar geklappt, und über die Resonanz per Mails auf meinen Vortrag war ich sehr erfreut.“ Über 100 Teilnehmer hatten sich zugeschaltet. Wie geht Paul mit den derzeitigen Einschränkungen um? „Es wird nicht langweilig, denn es gibt genug zu tun. Ich sehe die derzeitige Situation gelassen, da müssen wir jetzt durch.“ Er schreibt an verschiedenen Texten und arbeitet an einer Neuauflage seines Buches „Pfälzer Juden und ihre Deportation nach Gurs“, die demnächst erscheinen soll. Wie berichtet greift er das Thema am Mittwoch auch in einem Online-Vortrag des Bezirksverbands auf.

In seinem Vortrag aus dem Herrenhof geht er auf die elsässische Geschichte ein und beleuchtet die vielfältigen Beziehungen zwischen diesem nordöstlichen Teil Frankreichs und der Pfalz in der Vergangenheit. So etwa erhielt die Reformation in der Pfalz entscheidende Impulse aus dem damals noch zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörenden Elsass. 1521 kam Martin Bucer von dort hierher und hielt erste evangelische Gottesdienste. Bis zur Französischen Revolution von 1789 hatten pfälzische Adelsgeschlechter wie die Grafen von Leiningen, die Pfalzgrafen von Veldenz und die Herzöge von Zweibrücken im Elsass Besitzungen. Nach der Revolution zogen „Freiheitsapostel“ von dort in die Pfalz und verbreiteten revolutionäre Schriften. In seinem Vortrag geht Paul auch auf den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 ein, als pfälzische Soldaten etwa in den Schlachten von Weißenburg und Wörth gegen Verwandte und Freunde kämpfen mussten. Danach entstand das „Reichsland Elsass-Lothringen“, das direkt dem Kaiser unterstellt war. Roland Paul umreißt zudem das schwierige Nachbarschaftsverhältnis während und nach den beiden Weltkriegen.

