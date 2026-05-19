Die Beauftragten für Chancengleichheit der Agenturen für Arbeit Rheinland-Pfalz und Saarland bieten vom 8. bis 12. Juni eine digitale Informationswoche für Frauen an.

Auf dem Programm stehen dabei laut Ankündigung acht spannende Vorträge wie zum Beispiel „KI-Power“, „Familienfreundliche Jobs“, „Mental Load“ und „Optimismus tut gut“. Diese finden jeweils vormittags von 9 bis 11 Uhr und nachmittags von 14 bis 16 Uhr statt.

„Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bieten diese digitale Aktionswoche das vierte Jahr in Folge an. Die positive Resonanz der vergangenen Jahre zeigt, dass der Informationsbedarf groß ist. Auch wenn die Erwerbstätigkeit der Frauen in den vergangenen Jahren gestiegen ist, gibt es noch immer viel zu tun“, wird Walter Hüther, Chef der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, zitiert.

Alle Vorträge

Die konkreten Vorträge und Termine im Überblick: Montag, 8. Juni, 9 bis 11 Uhr, „Optimismus tut gut – mit positivem Denken Herausforderungen meistern“; 14 bis 16 Uhr: „KI-Power 1 – Grundlagen und Veränderungen in der Arbeitswelt“; Dienstag, 9. Juni, 9 bis 11 Uhr, „KI-Power 2 – KI im Bewerbungsprozess“;

14 bis 16 Uhr, „Familienfreundliche Jobs“; Mittwoch, 10. Juni, 9 bis 11 Uhr, „Wirkung beginnt im Kopf – selbstbewusster auftreten“; Donnerstag, 11. Juni, 9 bis 11 Uhr, „Sorge tragen. Gemeinsam.“; 14 bis 16 Uhr, „Wiedereinstieg in den Beruf – gemeinsam schaffen wir das“, Freitag, 12. Juni, 9 bis 11 Uhr, „Mental Load – die unsichtbare Last“.

Die Teilnahme an den Online-Vorträgen ist kostenlos. Das Veranstaltungsprogramm und die Anmeldeoptionen finden sich auf der Seite www.arbeitsagentur.de unter dem Reiter „Finden Sie Veranstaltungen in Ihrer Nähe“ sowie auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau.