Nur noch wenige Tage läuft die Online-Umfrage zum Kreisentwicklungskonzept des Landkreises. Noch bis Sonntag, 6. Oktober, haben alle Menschen, die im Landkreis wohnen und/oder arbeiten, die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen.

Ziel der Umfrage ist es, die aktuelle Situation des Kreises aus Sicht der Bürger zu erfassen, um bestehende Schwachstellen und Chancen zu identifizieren. Diese sollen dann als Grundlage für den weiteren Prozess der Kreisentwicklung dienen und somit in die Erarbeitung des Kreisentwicklungskonzeptes einfließen.

Das Kreisentwicklungskonzept bildet einen Leitfaden für die Zukunft des Landkreises bis ins Jahr 2040. Es geht darum, wie die Menschen im Landkreis künftig leben möchten, wie beispielsweise Mobilität, Kommunikation und (Weiter-)Bildung in Zukunft gestaltet werden. „Je mehr Bürger sich an der Umfrage beteiligen, desto mehr Meinungen können wir in die Entwicklung des Konzepts einfließen lassen. Wir freuen uns über alle, die sich die Zeit nehmen, bei der Umfrage mitzuwirken“, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Die Beantwortung dauert nur 15 Minuten. „Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns so dabei unterstützen, den Landkreis für die Zukunft zu gestalten und weiterzuentwickeln“, sagt Ihlenfeld.

Umfrage

Online: https://de.surveymonkey.com/r/Buergerbeteiligung_Kreisentwicklung_Landkreis_Bad_Duerkheim_2024.