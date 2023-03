Welche Maßnahmen und Projekte zum Thema Fahrrad und Radverkehr laufen aktuell in Neustadt? Und was ist für die Zukunft geplant? Diese Fragen werden bei der öffentlichen Arbeitsgruppe Radverkehr am Donnerstag, 23. März, ab 18 Uhr beantwortet. Zu der zweistündigen Online-Veranstaltung sind Experten, Verbände, Stadtverwaltung und Interessierte eingeladen. Neben laufenden und abgeschlossenen Projekten sind die Radnetzplanung, die Vorstellung der Mobilitätsbefragung und die Ankündigung des strategischen Mobilitätskonzepts Inhalte des Treffens. Anregungen und Fragen werden im Anschluss entgegengenommen und beantwortet. Der Termin findet per Zoom-Meeting statt. Anmeldungen sind bis spätestens 20. März an die E-Mail verkehrsplanung@neustadt.eu einzusenden, mehr Infos gibt es unter Telefon 06321 855-1552.