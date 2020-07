Für Mittwoch, 12. August, organisiert die Handwerkskammer der Pfalz zwischen 14 und 17 Uhr ein Online-Speed-Dating für Schulabsolventen und Studienzweifler. Wenn sie sich vorab anmelden, können Ausbildungsinteressierte an diesem Nachmittag mit Ausbildungsbetrieben Kennenlern- und Bewerbungsgespräche führen. Vom Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik über den Metallbauer bis hin zum Schornsteinfeger warten 13 Ausbildungsberufe bei elf pfälzischen Handwerksbetrieben auf die jungen Leute. Auch die Handwerkskammer bietet in dieser Zeit Beratung an, vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene, deren Wunschberuf beim Speed-Dating nicht vertreten ist.

Die Terminkoordinierung übernimmt die Handwerkskammer, zudem stellt sie den Gesprächspartnern einen Videokonferenzraum zur Verfügung. Interessierte können sich bis Mittwoch, 5. August, auf www.hwk-pfalz.de/onlinespeeddating anmelden. Fragen dazu beantwortet Frank Bixler, Telefon 0631/3677-227 oder E-Mail an fbixler@hwk-pfalz.de.