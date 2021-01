Ein Online-Seminar „Parcours durch das Sportrecht in Zeiten von Corona“ bietet der Sportbund Pfalz am Mittwoch, 13. Januar, 17.30 bis 19 Uhr, an. Anmeldeschluss ist am Montag, 11. Januar, 15 Uhr, informiert der Sportbund Pfalz auf seiner Internetseite.

Das Jahr 2020 habe gezeigt, dass Verordnungen und Regeln sich schnell änderten. Das habe in großem Maße das Sport- und Vereinsrecht betroffen. Deshalb möchte der Sportbund Pfalz neue und bereits gültige Vorgaben präsentieren, die sich unmittelbar auf die Vereinsarbeit beziehen. Themen: Mitgliederversammlung – praktische Anwendungen der Corona-Regeln; Handhabung laufender Verträge in Corona-Zeiten; Mehrwertsteuer – das gilt es bei Rechnungen zu beachten. Wer am Online-Seminar teilnehmen möchte, braucht einen PC oder ein mobiles Endgerät wie Tablet oder Smartphone mit Internetzugang, Lautsprecher und gegebenenfalls Kopfhörer. Referenten sind Falko Zink und Jörg Zepp von der Steuerkanzlei Junker - Zink, Kaiserslautern. Informationen im Internet unter https://bit.ly/2Mr64Uf.