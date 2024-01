Vor Kurzem ist das sogenannte Psych-Navi online gegangen, eine Internetseite, auf der die psychiatrisch-psychotherapeutischen Hilfsangebote in Rheinland-Pfalz zusammengefasst werden. Hier sollen Betroffene, Angehörige und Fachleute schnell und unkompliziert die passenden Ansprechpartner in ihrer Region finden. Nachdem die rheinland-pfälzische Landeszentrale für Gesundheitsförderung (LZG) im Auftrag des Gesundheitsministeriums des Landes über die Pläne für ein solches Angebot informiert hatte, haben sich Experten, Betroffene und Angehörige vor Ort an dem Projekt beteiligt. „Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft des Landkreises Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt hat als eine der ersten Facharbeitskreise die Projektverantwortlichen der LZG in die Kreisverwaltung eingeladen und Unterstützung angeboten“, berichtet Melanie Krebs von der Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie des Kreises. Die LZG hat eine Datenbank erstellt, die rund 1000 Angebote von zirka 250 Anbietern enthält. Zu erreichen ist das Portal unter www.psychnavi-rlp.de.