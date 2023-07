Seit drei Jahren gibt es die „DSOL“, die Deutsche Schach Online Liga. Schachspieler tauschen ihre Züge im Internet aus. Dirk Hirse vom Post SV Neustadt freut sich über den Meistertitel seines Teams in der Dritten Liga. Hirse: „Im Vorjahr waren wir Vizemeister der Fünften Liga. Aber die Ligen werden je Spielstärke ihrer Teilnehmer eingeteilt. In diesem Jahr waren wir aufgrund der Zusammensetzung in der Dritten Liga.“ Insgesamt 150 Teams traten in den fünf Ligen an. In der Gruppenphase bewältigte der PSV Neustadt sieben Spiele und belegte Rang zwei. Nach Siegen im Viertelfinale und Halbfinale ging es ins Finale. „Die Turnierleitung beobachtete die Spieler ab dem Halbfinale genau. Die Kamera am Bildschirm war eingeschaltet, erklärt Hirse. Beim Verlassen des Raumes habe man sich abmelden müssen. Insgesamt waren zehn PSV-Spieler in den Partien im Einsatz.

Das Finale bestritten Wolfgang Dincher, Sven Metzger, Nils Koltzenburg und Ralf Seywald. Koltzenburg lebt für ein Semester in Kanada und spielte von dort aus mit. Er, Seywald und Metzger gewannen ihre Partien, die Mannschaft siegte letztlich 3:1 gegen den Hamelner SV.