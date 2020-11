Am 26. und 27. November veranstaltet der Unisport der TU Kaiserslautern mit dem Sportbund Pfalz und weiteren Partnern den Online-Kongress #Sport #Gesundheit #Digital. Dieser setze an der Schnittstelle von Sport, Gesundheit und Digitalisierung an, informiert der Sportbund Pfalz. So gibt es Live-Vorträge im Videostream, virtuelle Mitmach-Angebote in den Pausen und Plattformen zum Austausch.

Fitness-Tracker, digitale Sportlehre und mehr: Auf einer Online-Plattform stehen den Teilnehmenden ein großes Themenspektrum, interaktive Formate wie Livevorträge, Networking- und Austausch-Plattformen und virtuelle Mitmach-Fitnesspausen zur Verfügung. Ursprünglich als „analoge“ Veranstaltung auf dem TU-Campus konzipiert, wurde sie den Gegebenheiten der andauernden Corona-Pandemie angepasst und wird in den virtuellen Raum verlegt.

Mit einer eigenen App ausgestattet, erwartet die Teilnehmer ein interaktives Kongress-Programm. Die Themen erstrecken sich von Gesundheitsanwendungen, „Health Games“ über die digitale Sportlehre bis hin zu Robotern im Operationssaal. Livevorträge per Videostream, Diskussionen mit Experten, virtuelle Mitmach-Fitnesspausen sowie Networking- und Austausch-Plattformen im digitalen Raum stehen zur Auswahl.

Antworten auf viele Fragen

Auch werden Risiken und Herausforderungen der digitalen Entwicklungen in Sport und Gesundheit betrachtet: Wie beeinflusst das Digitale unseren Körper und unsere Psyche? Wird alles schneller, besser und nachhaltiger durch die Verwendung digitaler Plattformen? Welche Rolle werden eHealth-Applikationen bei der Gesundheit spielen? Wie hat Covid-19 das Arbeiten im digitalen Kontext, auch unter Betrachtung von Homeoffice und „Social Distancing“, aus gesundheitlicher Perspektive verändert? Auf dem Kongress gibt es Antworten auf diese und weitere Fragen.

Information

Informationen zum Kongress im Internet unter https://www.unisport.uni-kl.de/sgd-derkongress/ rhp