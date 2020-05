Wie genau funktioniert der finanzielle Corona-Schutzschirm des Landes? Darüber will die SPD-Landtagsabgeordnete Giorgina Kazunugu-Haß Anfang Juni im Gespräch mit Vereinen informieren.

Ein Fußballverein, der einen neuen Platz angelegt hat, dem wegen der Corona-Pandemie aber finanziell die Luft ausgeht. Ausgefallene Veranstaltungen eines Kulturvereins, finanzielle Probleme auch bei sozial engagierten Gruppen. Für sie alle hat das Land einen Schutzschirm aufgespannt.

Seit 4. Mai können für solche Notlagen, die nachweislich nach dem 11. März entstanden sind, Anträge gestellt werden. Insgesamt stehen zehn Millionen Euro bereit, bis zu 12.000 Euro Soforthilfe kann für unabwendbare Kosten geben, wenn die Rücklagen nicht ausreichen. Sportvereine können sich an die regionalen Verbände wenden, alle anderen an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.

Fragen und Antworten

Wie das Prozedere genau funktioniert, will die SPD-Landtagsabgeordnete Giorgina-Kazungu-Haß (Haßloch) zusammen mit SPD-Innen-Staatssekretär Randolf Stich, einem gebürtigen Neustadter, in einer Webkonferenz darlegen. „Neben den gravierenden sozialen Aspekten sind es vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, die den Vereinen Kopfzerbrechen bereiten“, so Kazungu-Haß. Das Landesprogramm ergänze dabei das Soforthilfe-Programm des Bundes für Unternehmen, das auch für Vereine mit einem Wirtschaftsbereich in Frage kommt.

In der Online-Vereinskonferenz will die SPD-Politikerin betroffenen Vereinen den Schutzschild vorstellen und über die Wiederaufnahme des Sportbetriebs reden und offene Fragen beantworten. Termin ist Freitag, 5. Juni, 18 Uhr. Interessierte Vereine können sich per E-Mail an Giorgina.Kazungu-Hass@spd.landtag.rlp.de anmelden und erhalten dann einen Zugangscode.