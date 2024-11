Die Neustadter Omas gegen Rechts laden am Mittwoch, 6. November, 15 Uhr, zum Besuch der Gedenkstätte ein, die seit 2013 an die frühen Opfer der Nationalsozialisten unmittelbar nach der Machtergreifung von 1933 erinnert. Die Gedenkstätte sei in ihrer Ausgestaltung das einzige Mahnmal dieser Art in der Pfalz, so die Veranstalterinnen. Die Gedenkstätte befindet sich im Arrestgebäude der ehemaligen Turenne-Kaserne, dem heutigen Quartier Hornbach. Dort unterhielten die Nationalsozialisten ab März 1933 ein „Schutzhaft- und Arbeitslager“, das die Forschung zu den sogenannten frühen Konzentrationslagern zählt. 450 Männer und eine Frau aus mehr als 80 Gemeinden in der Pfalz seien hier gefangen gehalten und misshandelt worden. Die meisten der Häftlinge seien SPD-Mitglieder, Kommunisten oder Gewerkschafter gewesen. Die Führung von Peter Zank ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich: omas-gegen-rechts-neustadt@gmx.de.