Vertreterinnen des Bündnisses „Omas gegen rechts“ aus Neustadt, Landau und Kandel haben am Freitag an der Gedenkstätte für NS-Opfer im Quartier Hornbach weiße Rosen abgelegt. Sie erinnerten damit an das Ende von Krieg und Nazi-Diktatur vor 75 Jahren. Einzelpersonen können ab Sonntag unter Wahrung der derzeitigen Hygiene- und Sicherheitsregeln erstmals wieder die Gedenkstätte von 14 bis 16 Uhr besuchen.