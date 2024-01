Ausflüge in der frischen Luft sind gerade im Winter wichtig. Die Bewegung tut gut. Das dachte sich auch Ursula Reis in ihrer Rolle als Oma von Nils. Gemeinsam machte sie sich am Montag mit dem Achtjährigen auf dem Weg von Diedesfeld nach Hambach. Beiden ging es aber nicht nur um Bewegung und gute Luft. Unterwegs sammelten sie weggeworfenen Müll ein und dokumentierten alles per Foto. „Sowohl die Ladefläche seines Lkw sowie ein Müllbeutel waren voll. Das hat sich leider wieder mal gelohnt“, schreibt Ursula Reis. Wir meinen: tolle Idee und tolles Engagement. Finden sich Nachahmer, könnte Neustadt unter dem Motto „Wenn die Oma mit dem Enkel ...“ geradezu aufblühen in diesem Jahr.