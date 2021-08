Während der Olympischen Spiele in Tokio blickt der Lachen-Speyerdorfer Dieter Hofherr auf die Spiele 1972 in München zurück. Er war damals dabei und weiß noch: Bei der Eröffnungsfeier hatte der Stadionsprecher für eine Panne gesorgt. Auch an das Attentat palästinensischer Terroristen erinnert Hofherr sich und an den Beginn einer königlichen Liebe.

Das Geschehen bei den Olympischen Spielen in Tokio verfolgen derzeit viele Menschen am Fernseher, im Internet und in der Zeitung. Auch der Lachen-Speyerdorfer Dieter Hofherr gehört dazu. Dabei sei er, wie er verrät, gar nicht so begeistert vom Sport. Aber die Wettkämpfe in Tokio wecken Erinnerungen in ihm an die Olympischen Spiele 1972 in München. Er war damals hinter den Kulissen dabei.

„Ein Jahr nach meinem Start als Techniker beim Südwestfunk in Baden-Baden ließ mich mein damaliger Chef kommen und eröffnete mir, dass ich auserkoren war, als Techniker nach München zu gehen“, erzählt der heute 73-Jährige. „Wir wurden dort für die Zeit der Spiele dem DOZ, dem Deutschen Olympia-Zentrum, unterstellt und waren für die technische Bedienung von sogenannten Kommentator-Einheiten zuständig, mit denen die Außenreporter mit ihren Ländern und Studios verbunden wurden“, beschreibt der gelernte Tontechniker seine damalige Arbeit. Jeweils fünf Übertragungen hätten damals parallel abgewickelt werden können. „Wir schalteten die Korrespondenten weiter ins Ausland“, fasst der Lachen-Speyerdorf die Aufgabe kurz zusammen. „Da werden Leitungen angenommen und in die verschiedenen Länder verteilt. Wir waren damals schon ganz schön gefordert.“

Technisches Englisch gelernt

In einer Gruppe von „zehn, zwölf Leuten“ sei er zwei Wochen vor Beginn der olympischen Wettkämpfe nach München gebracht worden. Hofherr: „Vorher hatte man uns einen technischen Englischkurs verpasst, damit wir mit den vielen ausländischen Reportern klarkamen. Wir waren mit silbergrauen Uniformen ausgestattet worden und konnten mit unserem Ausweis alle Sportstätten betreten.“

Bei den starken Jungs

Im Wesentlichen sei seine Gruppe in der Halle der Gewichtheber zuständig gewesen. Morgens um acht Uhr sei er mit seinen Kollegen von Bundeswehrsoldaten zur Arbeit abgeholt worden. „Die Bundeswehr hatte Fahrbereitschaft“, weiß Dieter Hofherr noch. Er war damals 24 Jahre alt. Der Arbeitstag bei den „starken Jungs“ dauerte nie extrem lang: So gegen 15, 16 Uhr seien sie wieder zurückgebracht worden. Die Gewichtheber hätten meist schon um 13 Uhr ihre Wettkämpfe beendet. „Dann ist immer eine kleine Bundeswehr-Kapelle aufmarschiert und hat die Nationalhymne des Siegers gespielt“, erinnert sich der Lachen-Speyerdorfer und muss schmunzeln. „Da wussten wir, wir haben jetzt Feierabend.“ Nun hatten die Techniker Zeit, sich München und seinen Biergärten zu widmen.

Es waren weniger die sportlichen Erfolge, die Dieter Hofherr besonders in Erinnerung sind. Am 5. September 1972 nahmen palästinensische Terroristen Athleten der israelischen Olympiamannschaft als Geiseln. Die Geiselnehmer forderten die Freilassung von in Israel inhaftierten Palästinensern sowie der RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof. Die Terroristen wollten mit ihren Geiseln nach Kairo ausgeflogen werden. Bei der misslungenen Befreiungsaktion auf dem Militärflughafen Fürstenfeldbruck starben 17 Menschen – neun Sportler, fünf von acht Terroristen sowie ein Polizist.

Als die Schießerei begann

Dieter Hofherr war dabei, als ein Journalist in München mit jemandem im Flughafen-Tower telefonierte und hörte so die Schüsse: „Da ging die Schießerei los – der Kollege im Tower hat sich unter dem Schreibtisch versteckt.“ Weil Medien das gesamte Geschehen live übertrugen, konnten auch die Geiselnehmer verfolgen, was die Sicherheitskräfte gerade taten. „Welche Regieüberlegungen da hintendran gestanden haben, weiß ich nicht, zumal ich beim Hörfunk war“, sagt Dieter Hofherr. „Keiner wusste, wie’s ausgeht.“ Schließlich warf ein Terrorist eine Handgranate in den Hubschrauber, in dem die Geiseln saßen.

Wegen der vielen Toten seien die Spiele für einen Tag unterbrochen worden, sagt Hofherr und nennt es „einmalig in der Geschichte“. Im Olympia-Stadion habe es eine zentrale Trauerfeier gegeben, an der der Neustadter und seine Kollegen aber nicht hätten teilnehmen können.

Der König zu Besuch

Doch Hofherr hatte auch schöne Erlebnisse 1972 in München. „Eines Morgens kam in unserer Halle hoher Besuch vorbei“, blickt er lachend zurück. Schwedens König Carl XVI. Gustaf habe mit einer Olympia-Hostess vorbeigeschaut. Die Frau sei die Heidelbergerin Silvia Sommerlath gewesen, die heutige Königin in Schweden. Dass es zwischen den beiden bereits gefunkt habe, habe seinerzeit jeder bemerken können, erzählt Hofherr augenzwinkernd. Er habe dies „aus der Ferne“ beobachten können. „Die Silvia, die sah gut aus. Wir haben gedacht, da könnte was draus werden.“

Viele technische Pannen hat es 1972 während der Übertragung der Olympischen Spiele übrigens nicht gegeben. „Es gab ausreichend Personal, es gab ausreichend Technik“, begründet Hofherr dies. Aber einmal sei dann doch etwas schief gelaufen, „und das hat jeder mitgekriegt“. Und das hatte Joachim Fuchsberger verschuldet. Der 2014 verstorbene Schauspieler und Fernsehmoderator sei Stadionsprecher gewesen, erinnert sich Hofherr. „Als bei der Eröffnungsfeier die Athleten einliefen, hat er die Bandmaschinen gerempelt und damit ein Jaulen der Musik verursacht.“ Ihm als Tontechniker habe dabei das Herz geblutet, verrät er.

Wer ist Schalke?

Dass Dieter Hofherr kein großer Sportfreund ist, hat seinen Grund. „Ich war früher beim Radio für die Schlusskonferenz in der Fußball-Bundesliga zuständig. Da liefen vier Spiele aus vier Lautsprechern – das war Stress“, erzählt der Tontechniker. „Wenn ein Kollege ins Mikro schrie ,Wir gehen jetzt nach Schalke’, da wusste ich damals nicht, wer Schalke ist“, gesteht er lachend.

Die zwei Wochen in München seien schnell vorbei gewesen, blickt Hofherr noch einmal zurück. „Am letzten Tag betreuten wir technisch noch die Marathonstrecke, und schon ging’s wieder in den Alltag nach Baden-Baden .“ Am Sonntag enden die Spiele in Tokio. Die nächsten Spiele stehen 2024 an. In Paris. Dass Dieter Hofherr sich dort Wettkämpfe anschauen wird, ist unwahrscheinlich: „Nach Paris fahre ich gerne mal, aber nicht zu den Olympischen Spielen.“