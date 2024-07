Neustadter Hellwig-Fans in Paris: Nach 1500 Meter Schwimmen in der Seine, 40 Kilometer Radfahren und einem Zehn-Kilometer-Lauf ist der aus Neustadt stammende Triathlet Tim Hellwig bei den Olympischen Spielen in Paris am Ende bester Deutscher. Zufrieden ist er damit nicht, erzählen nach dem Rennen seine Eltern. Die haben mit zahlreichen Familienmitgliedern und Freunden aus Neustadt in Paris am Streckenrand gestanden und den 25-Jährigen angefeuert. Das Rennen hatte ursprünglich für Dienstag auf dem olympischen Terminplan gestanden, war aber wegen der nach starken Regengüssen verschmutzten Seine um einen Tag verschoben worden. Im Schwimmen schnitt Hellwig gut ab, verließ nur 17 Sekunden nach dem schnellsten Schwimmer das Wasser. Auch auf dem Rad lief es für ihn am Anfang noch gut. In der letzten von vier Laufrunden brach er allerdings ein. Als bester Deutscher im Einzelrennen der Männer dürfte Tim Hellwig für die Mixedstaffel am Montag, 8 Uhr, gesetzt sein. Vorausgesetzt, es regnet nicht wieder stark in Paris ...

