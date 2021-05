Geht es nach dem Willen des Presbyteriums der protestantischen Pauluskirchengemeinde Hambach, wird Pfarrer Oliver Jaehn Nachfolger von Pfarrer Ludger Mandelbaum, der in den Ruhestand tritt. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat sich das Gremium bei seiner jüngsten Sitzung für Jaehn ausgesprochen. Mitbewerberin um das Amt war Ute Stoll-Rummel, derzeit Pfarrerin der westpfälzischen Kirchengemeinden Miesau und Gries und Ehefrau des künftigen Neustadter Dekans Andreas Rummel. Oliver Jaehn war bis 2005 Pfarrer in Weidenthal/Frankenstein und dann nach Frankenthal gewechselt, wo er sich die Pfarrstelle Eppstein-Flomersheim mit seiner Frau Katharina teilt. Das Wahlrecht für die Nachfolge Mandelbaums lag beim Presbyterium. Allerdings muss die Kirchenregierung in Speyer noch zustimmen. Diese will sich auf Anfrage erst nach ihrer Sitzung am Dienstag äußern. Neustadts Dekan Armin Jung war am Freitag nicht zu erreichen.