Kulturell steppt in Lambrecht nicht gerade der Bär. Cosmina Cvoro, die in der Stadt das Bistro C 1 betreibt, bemüht sich deshalb, immer mal wieder Akzente zu setzen. Am kommenden Samstag ausnahmsweise nicht im Bistro, sondern in der ehemaligen Klosterkirche mit einem Gastspiel von „Church in Colors“.

Dabei handelt es sich um ein Projekt des Südpfälzer Musikers Oli Dums, das vor etwa 20 Jahren als „Church in Orange“ für die evangelische Kirche in Böhl entwickelt wurde, sich seitdem aber deutlich weiter entwickelt hat. „Church in Colors“ ist eine Verbindung von Musik und Licht, ausgerichtet auf die besondere Atmosphäre und Spiritualität einer Kirche. In alten Gotteshäusern wie der gotischen Lambrechter Klosterkirche komme diese Kombination besonders gut zur Geltung, ist in Berichten immer wieder zu lesen. Die Besucher sollen so erleben, dass Kirche auch unterhaltsam sein und Spaß machen kann

Oli Dums und seine Band spielen in Lambrecht bekannte Popsongs aus der Zeit der 1960er-Jahre bis heute. Zu jedem dieser Lieder werden passende LED-Lichteffekte und Videos gezeigt, so dass eine Art Gesamtkunstwerk aus Ton, Licht und Farben entsteht. Zum Repertoire gehören etwa „Music“ von John Miles, Lieder von „Queen“, „U 2“ und „Coldplay“, geprägt durch die markante Stimme von Oli Dums und von den Musikern in akustischer Form präsentiert

„Church in Colors“ gastiert in dieser Form seit Jahren immer wieder in Kirchen in der Süd- und Westpfalz und im Rhein-Pfalz-Kreis – und die Veranstaltungen sind fast immer schon lange im Voraus ausverkauft. Der Aufwand ist dementsprechend: So werden jeweils mehrere Kilometer Kabel verlegt. Cosmina Cvoro hat lange in der Südpfalz gelebt und kennt Dums aus dieser Zeit, so ist es ihr gelungen die Show nun erstmals auch nach Lambrecht zu holen. Und nicht zuletzt dank ihres Einsatzes ist auch dieses Gastspiel von Dums & Co. bereits seit Wochen ausverkauft.