Am Samstag, 17. Juni, startet die 14. Auflage der Oldtimer-Rallye Vino Miglia auf dem Neustadter Hetzelplatz. Der Automobilclub Maikammer versteht die Zuverlässigkeitsfahrt von der Pfalz nach Südtirol auch als Werbung für den Pfälzer Wein.

Das „Traumschiff auf Rädern“ mit 53 historischen Automobilen ist vom 17. bis zum 24. Juni auf der Reise nach Meran.

Mit der Startnummer 1 eröffnet das älteste Auto, der Invicta 3 L Open Tourer aus dem Jahr 1928 von Gerhard Behre und Conny Friedrich aus Bonn den sehenswerten Reigen der historischen Fahrzeuge. Die Bandbreite reicht vom „Adenauer-Benz“ – dem 300er Mercedes der Baureihe W 189 – über den legendären Jaguar E-Type bis zum Käfer Cabrio, mit dabei sind auch eine Chevrolet Corvette C3 Stingray oder das Mercedes Cabrio 190 SL. Vom 17. bis zum 24. Juni geht es für die Teilnehmer vom Startort Neustadt nach Meran in Südtirol und zurück. Die Vino Miglia ist für Fahrzeuge bis zum Baujahr 1983 ausgeschrieben und zählt mit einer Strecke von über 1800 Kilometern zu den längsten Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrten in Europa.

Sieben Etappen durch sechs Länder

Der Automobilclub Maikammer im ADAC als Veranstalter leistet damit einen Beitrag für die vom Weinbau und Tourismus geprägte Region, denn die gerne „Traumschiff auf Rädern“ genannte Rallye trägt die Vorzüge der Pfalz und ihres Weins auf vielfältige Weise bis ins ebenfalls von Tourismus und Wein geprägte Südtirol. Die Pfälzer Weinkönigin Lea Baßler wird die Tour begleiten und sicher auch selbst in das ein oder andere Lenkrad greifen. Entlang der über 1800 Kilometer langen Tour in sieben Etappen, durch sechs Länder und über bis zu 2500 Meter hohe Alpenpässe werden überall Zuschauer außergewöhnlich gut gepflegte Zeugen der Kraftfahrzeuggeschichte bewundern können. Mit einzelnen Zeit- und Fahrprüfungen werden Tagessieger und am Ende ein Gesamtsieger gekürt, der in Wein aufgewogen wird. Das Durchfahren von schönen Landschaften, der Genuss guten Essens und das gemeinsame Erleben mit Gleichgesinnten steht aber immer im Vordergrund, nicht der Ehrgeiz des Gewinnens.

Bereits seit 1997 findet die Zuverlässigkeitsfahrt durch die schönsten Regionen in Mitteleuropa alle zwei Jahre statt. Mehr als 20 ehrenamtliche Helfer des Automobil-Club Maikammer, gelbe Engel des ADAC sowie amtierende Weinköniginnen begleiten die Teams und sorgen für das Wohl der Autos und ihrer Besatzungen. Die Regionen, Städte und Gemeinden, Hotels und Gastgewerbe an der Strecke profitieren direkt durch die Aufmerksamkeit, die sie durch das attraktive Teilnehmerfeld erhalten.

Attraktives Teilnehmerfeld

Erstmals ist auch die Klasse „Youngtimer mit Potenzial“ zur Teilnahme zugelassen – es dürfen also auch Fahrzeuge Baujahr Anfang 1984 bis Ende 1995 mitfahren: So beispielsweise ein Jaguar XJ6 Sport X-300 und ein Ferrari 308 GTS. Die 14. Vino Miglia startet am Samstag, 17. Juni, um 8.30 Uhr auf dem Hetzelplatz in Neustadt. In Neustadt ist auch die Zielankunft – am Samstag, 24. Juni werden die ersten Oldtimer auf dem Marktplatz erwartet.