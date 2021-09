SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt am Donnerstag nach Neustadt. Nach Angaben von Direktkandidatin Isabel Mackensen-Geis wird der Finanzminister von 12 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz sein und möchte dort mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Auf dem Platz muss in der Zeit eine Maske getragen werden. Zudem gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Laut SPD erfolgt der Zutritt zum Platz nur mit 3G-Nachweis. Mackensen-Geis betont, dass die Bürger sich bei dem Termin mit all ihren Fragen an sie und Scholz richten können.