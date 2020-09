Ein 36-Jähriger ist am Samstag gegen 17.45 Uhr unerlaubt mit dem Elektrotretroller in Neustadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten in der Landauer Straße auf ihn aufmerksam. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann keinen Versicherungsschutz für das Gefährt nachweisen konnte. Der E-Scooter wurde sichergestellt.