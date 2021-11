Mehrere Strafanzeigen erwarten einen 26-Jährigen, der mit einem bis zu 80 km/h schnellen Quad am Sonntag gegen 18 Uhr in der Lambrechter Hauptstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Das Quad hatte kein Kennzeichen, der Fahrzeugführer aus Frankeneck keine Fahrerlaubnis. Zudem bestand laut Polizei aufgrund von drogentypischen Auffallerscheinungen der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen. In seiner Umhängetasche fanden die Polizeibeamten noch eine geringe Menge Marihuana. Den 26-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.