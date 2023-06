Die Aktualisierung des digitalen Katasters zu den Ausgleichsflächen ist dringend nötig. Doch dafür braucht es Personal.

Problem erkannt, Problem gebannt: Ob diese Gleichung beim Thema Ausgleichsflächen für den Naturschutz stimmt, ist fraglich. Solche Flächen müssen bei größeren Bauprojekten ausgewiesen werden, als Ausgleich für den Eingriff in die Natur. Dass es bei der Umsetzung nicht immer so läuft, wie der Gesetzgeber das vorsieht, ist nicht neu. Ein großes Hindernis ist nach wie vor, dass die Ausgleichsflächen nicht vollständig in einem digitalen Kataster gesammelt werden und öffentlich einsehbar sind. Ohne diese Grundlage ist es schwer, für die Einhaltung der Auflagen zu sorgen. Doch um die Daten zu aktualisieren, ist Zeit und Personal nötig. Genau wie für die Kontrolle der Pflege. Denn es ist ja nicht damit getan, dass eine Fläche als Ausgleichsfläche angelegt wird. Sie muss auch als solche erhalten und gepflegt werden.