Ohne Führerschein unterwegs war ein 38-Jähriger aus Lindenberg, der mit einem Leichtkraftrad am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Landauer Straße in Neustadt kontrolliert wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann lediglich im Besitz einer nicht-europäischen Fahrerlaubnis war. Diese darf der 38-Jährige nicht verwenden, da er in der Vergangenheit bereits wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Deutschland in Erscheinung getreten war. Die Beamten stellten die Schlüssel des Leichtkraftrads sicher. Nun muss sich der Fahrer erneut in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.