Einen 44-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad in der Beerentalstraße in Lambrecht unterwegs war, kontrollierten Beamte laut Polizeibericht am Mittwochmittag. Der Lambrechter konnte hierbei lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Da sich jedoch während der Kontrolle herausstellte, dass das Kleinkraftrad eine deutlich höhere Geschwindigkeit als die erlaubten 25 Kilometer pro Stunde erreichen kann, konfiszierten die Polizeibeamten das Gefährt „für die Beweissicherung und zur Verhinderung weiterer Straftaten“.

Aufgrund der Tatsache, dass der 44-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse AM ist, muss sich der Mann in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.