Ein 39-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Lambrecht erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann war am Mittwochmorgen in der Talstraße in Neustadt in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, konnte der Betroffene nur einen außereuropäischen Führerschein vorzeigen, obwohl er schon seit mehreren Jahren in Deutschland lebt. Er hätte diesen nach spätestens sechs Monaten in eine deutsche Fahrerlaubnis umschreiben müssen.