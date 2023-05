Keinen gültigen Führerschein konnte laut Polizeibericht ein 32-Jähriger vorweisen, den Beamte am Freitag gegen 7.30 Uhr in der Landauer Straße in Neustadt kontrollierten. Der Mann war in einem Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen auf dem Weg zur Arbeitsstelle, einer Baustelle. Die Polizisten stellten fest, dass der im europäischen Ausland ausgestellte Führerschein des Mannes abgelaufen war. Da der 32-Jährige lediglich über einen festen Wohnsitz im Ausland verfügt, hätte er seinen Führerschein erneuern müssen. Jetzt muss er sich in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem nahmen die Beamten Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln wahr. Ein Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 32-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben.