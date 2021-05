Ein 60-Jähriger war am Freitag gegen 14.35 Uhr zwischen Mußbach und Haßloch ohne Führerschein unterwegs. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte die Polizei informiert, weil der Mann unsicher fuhr. Die Beamten trafen ihn an einer Tankstelle an, wo er zunächst abstritt, gefahren zu sein. Eine Videoaufzeichnung zeigte ihn jedoch am Steuer. Seine Beifahrerin konnte trotz Führerscheins nicht fahren, da ein von ihr freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,57 Promille ergab.