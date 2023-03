Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss war laut Polizeibericht ein 31-Jähriger mit dem Auto unterwegs zur Arbeit. Die Polizei hatte den Mann am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Neustadt kontrolliert. Der Neustadter gab gleich zu, keinen Führerschein zu besitzen. Die Beamten stellten zudem Auffälligkeiten fest, die auf eine Einnahme von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, Methamphetamin und THC. Der 31-Jährigen musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Auf den Mann kommen nun diverse Verfahren zu.