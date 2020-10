Ein 55-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch unerlaubt mit einem Roller in Neustadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, stellten die Beamten bei einer Verkehrskontrolle in der Landauer Straße fest, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein besitzt. Nun muss er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.