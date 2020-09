Weil ein 28-Jähriger ohne Führerschein im Auto seiner Mutter unterwegs war, muss er sich nun wegen Fahrens ohne Faherlaubnis verantworten. Wie die Neustadter Polizei mitteilt, fiel der Pkw den Beamten während einer Streifenfahrt am Montag, 7. September, gegen 16.30 Uhr auf. Der 28-Jährige sei in der Vergangenenheit schon mehrfach ohne Führerschein in jenem Auto unterwegs gewesen, weshalb sich die Beamten für eine erneute Verkehrskontrolle entschieden. Laut Polizei habe der junge Mann zunächst mit Ausreden versucht, sich der Kontrolle zu entziehen, bevor er doch zugab, keinen Führerschein zu besitzen. Den Pkw seiner Mutter habe er nur für eine kurze Strecke benutzt. Der sichergestellte Autoschlüssel wurde an einen Berechtigten, der einen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, ausgehändigt.