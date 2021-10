Ohne Führerschein war ein 21-jähriger Mann aus Neustadt am Donnerstagabend in der Talstraße mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Direkt beim Aussteigen gab er gegenüber den Beamten an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Damit war die Fahrt für ihn beendet und er musste den Heimweg zu Fuß antreten. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.