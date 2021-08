Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag um 1.40 Uhr in der Adam-Stegerwald-Straße. Ein 23-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße kam nach Angaben der Polizei ohne Zutun eines anderen Verkehrsteilnehmers nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne, überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien und erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizei kann ausgeschlossen werden, dass der Mann Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Er hat dem Bericht zufolge jedoch keinen Führerschein. Der 23-Jährige muss sich nun nicht nur wegen des verursachten Sachschadens, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.