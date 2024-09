Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ findet am Sonntag der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt. Das „Obere Schlößchen Hildenbrandseck“ öffnet – nun zum 14. Mal – von 14 bis 18 Uhr seine Pforten. Denkmalinteressierte Besucher können sich im Rahmen von Führungen um 14.30 und 16.30 Uhr und bei einer Dia-Show über die fast 500-jährige wechselhafte Geschichte des Herrenhauses informieren. Das Pop-up „Hofcafé Marx Hiltprant“ lädt bei Kaffee, Waffeln und kühlen Getränken zum Verweilen ein. Mit den Einnahmen möchte di Familie von Oettingen als Gastgeber die Ausstellung „Wohnen in pfälzischen Städten in Mittelalter und Renaissance“ in Neustadt unterstützen.