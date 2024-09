Sie hat einigen Wirbel gemacht, unsere Geschichte in der vergangenen Woche über den Hambacher, der in Neustadt einen Strafzettel bekam, weil er sein Autofenster auf dem Parkplatz in der Friedrichstraße ein Stück weit offen ließ – wegen der Hitze. Allerdings hatte dies ein Verwarnungsgeld über 15 Euro zur Folge, weil die Straßenverkehrsordnung verlangt, dass Autos gegen Diebstahl gesichert sind. Eine Regel, die vielen unbekannt ist, wie auch die Kommentare zu dem Artikel zeigten, der eifrig angeklickt wurde. Dabei werden jedes Jahr alleine in Neustadt Dutzende Fahrzeugführer aus diesem Grund kostenpflichtig verwarnt. Wie zu erwarten, hatte auch nicht jeder, der über den Fall diskutiert, Verständnis für die vom Ordnungsamt verhängte Sanktion.

Und eine Leserin fragte sich, ob es auch einen Strafzettel gebe, wenn noch ein Hund im Auto ist. Sie versicherte, dass sie ihren Dackel niemals bei Hitze im Auto lassen würde, aber bei angenehmen Temperaturen würde er schon manchmal im Wagen auf sie warten, zumal er gerne bei Autofahrten dabei sei. In der Tat stellt sich die Frage, ob ein Hund als Diebstahlschutz ausreicht – je nach Kaliber des Vierbeiners kann das ja sehr effektiv sein.

Doch die Neustadter Stadtverwaltung sagt hier klipp und klar: Eine „Hunderegel“ gibt es nicht. Entscheidend für ein mögliches Bußgeld sei lediglich, ob das Autofenster weit genug geöffnet sei, dass jemand reingreifen könne – selbst wenn sich dann Hundezähne in die Hand bohren könnten.