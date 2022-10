Wer sich für den genauen Ablauf der Wahl zur 84. Pfälzischen Weinkönigin interessiert und nicht bei der Krönung am Freitagabend im Saalbau dabei sein konnte, kann sich die Aufzeichnung des Offenen Kanals anschauen. Laut Pfalzwein ist der Beitrag am Sonntag um 20.15 Uhr und am kommenden Samstag um 12.15 Uhr im Offenen Kanal sowie im Internet unter www.ok-weinstrasse.de zu sehen. Lea Baßler aus Bad Dürkheim hat die Wahl am Freitag gewonnen. Als Prinzessinnen stehen ihr die Neustadterinnen Sandra Eder und Lea Lechner zur Seite.