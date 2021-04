Der Offene Kanal (OK) Weinstraße ist ab 21. April im Kabelnetz in HD-Qualität empfangbar. Wer möchte, kann bis zum 3. Mai die neue HD-Frequenz abspeichern, danach entfällt das bisherige SD-Angebot des Senders. „Das bedeutet, dass ohne diese Umstellung keine Sendebeiträge mehr empfangen werden können“, warnt der Sender. Die Umstellung funktioniere in drei Schritten: 1. Programmsuchlauf per Fernbedienung starten, 2. OK Weinstraße in HD aus der Liste auswählen, 3. Speichern. Bei der Giga-Box (Vodafone) funktioniere die Umstellung automatisch. Wer Hilfe bei der Umstellung braucht oder Fragen hat, kann sich beim OK melden: Telefon 0621/545-50320.