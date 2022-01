Trotz der Corona-Einschränkungen gibt es am Leibniz- und Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Tage der offenen Tür für die künftigen Fünftklässler. Außerdem informiert das KRG über sein Oberstufenangebot. Für die Samstage 22. und 29. Januar laden das Leibniz-Gymnasium und das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium zu ihren Tagen der offenen Tür ein. Neben allgemeinen Informationen über die Schulen und ihre Besonderheiten erwarten Eltern und Kinder Darbietungen der Fachbereiche und pädagogische Angebote. Für beide Tage gibt es jeweils zwei Zeitfenster zur Auswahl. Der Besuch ist nur nach vorheriger Anmeldung auf der Homepage möglich (www.lg-nw.de und www.krg-nw.de). Dort finden Interessierte auch nähere Informationen zum Programm. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt. Für Erwachsene gilt die 2 Gplus-Regel. Für die Kinder wird eine Testung empfohlen. Außerdem bietet das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium bietet für alle Schüler, die überlegen, im kommenden Schuljahr ans KRG zu wechseln, eine Infoveranstaltung zur Oberstufe (MSS) an: Und zwar am 1. Februar ab 19 Uhr. Die Veranstaltung wird sowohl in Präsenz (3G-Regel) als auch als Videokonferenz angeboten. In beiden Fällen ist eine Anmeldung über die E-Mail-Adresse mss-info@krg-nw.de erforderlich, betont die Schule.