In über 160 Gärten im Saarland und in Rheinland-Pfalz werden am Sonntag, 27. Juni, die Türen geöffnet. Mit dem „Tag der offenen Gartentür“ will der Verband der Gartenbauvereine Lust auf die Gestaltung kleiner Paradiese machen. Auch zwei Neustadter sind mit dabei und zeigen ihre Gärten.

Geöffnet sein werden die Gärten am 27. Juni von 10 bis 18 Uhr. Für Besucher gelten dabei die üblichen Coronaregeln. Gartenfans können sich in Neustadt diese beiden Flächen anschauen:

Jutta und Peter Gros, Karl-Ohler-Straße 19, Lachen-Speyerdorf. Es handelt sich laut Mitteilung um einen großen, parkähnlichen Garten mit alten Bäumen. Er ist mediterran angehaucht mit Rosen, Stauden und Hortensien. Zudem gibt es schöne Sitzgelegenheiten.

Eva-Marie und Bernhard Simon, Ritterbüschel 39i, Lachen-Speyerdorf. Es handelt sich laut Mitteilung um einen abwechslungsreichen Garten mit vielen Blumen und Stauden. Es gibt einen Nutzgarten mit Kompostwirtschaft, Rosenbogen und Bachlauf. Nisthilfen locken Vögel und Insekten.

Der Verband der Gartenbauvereine betont, dass alle teilnehmenden Gärten mit ausreichend Abstand besichtigt werden können. Sollte es doch einmal einen größeren Andrang geben, „bitten wir um Geduld“, so die Veranstalter. Weitere Informationen im Netz unter www.gartenbauvereine.de. Dort kann man den Landesverband Saarland/Rheinland-Pfalz auswählen und kommt so zu näheren Informationen zum Aktionstag am 27. Juni und den teilnehmenden Gärten.