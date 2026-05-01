Irrtum mit Folgen: Ein 32-jähriger Tourist aus Nordrhein-Westfalen, der wohl einen über den Durst getrunken hatte, bekam in der Nacht auf den 1. Mai auf dem Weg zurück in seine Ferienwohnung Orientierungsprobleme. Allerdings war er sich dessen nicht wirklich bewusst. Jedenfalls stand er irgendwann vor einem Anwesen, das er für seine Ferienwohnung hielt – was nicht zutreffend war. Folglich war es kein Wunder, dass der Mann die Tür nicht öffnen konnte. Die Sache erboste ihn aber gehörig, und so schlug er kurzerhand eine Glaseinfassung ein und beschädigte obendrein auch noch mehrere Fensterläden, wie die Polizei mitteilt. Damit hatte er sein eigentliches Ziel aber noch nicht erreicht. Den Weg zur richtigen Adresse seiner Ferienwohnung wies ihm dann die Polizei. Den 32-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.