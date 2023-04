Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Barocke Naturstudien waren es, die Heidrun Oeschger zu ihrer aktuellen Ausstellung inspiriert haben. „Cats and Birds“ hat sie sie genannt – und es ist in der Tat drin, was draufsteht.

So langsam kommt sie wieder in Schwung, die Kultur: Allen noch bestehenden Einschränkungen zum Trotz startet am Freitag die Ausstellung von Heidrun Oeschger im Artshop des Neustadter Kunstvereins