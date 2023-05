Nachdem Unbekannte die Ortsschilder von Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) und Niederkirchen (Kreis Bad Dürkheim) in der Hexennacht vertauscht haben, bahnt sich ein Ost-West-Austausch zwischen beiden Gemeinden an. Diesen gibt es bereits zwischen Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) – auf diesen Ort wies das Schild am östlichen Ausgang des vorderpfälzischen Niederkirchen kurzzeitig hin – und Meckenheim. Mit schöner Regelmäßigkeit kommt Ewald Marschall aus Schallodenbach in die Obst- und Weinbaugemeinde, um im Frühjahr beim Schnitt der Bäume der Streuobstwiese mitzuhelfen. Immer „durchs Dergemer Dal“, wie der wackere Westpfälzer, seines Zeichens zertifizierter Obstbaumwart des Landes Rheinland-Pfalz, augenzwinkernd erklärt.

Im Austausch darf er Zweige von Apfel- und Birnbäumen mitnehmen, die er selbst noch nicht im Fundus hat. Was angesichts der 136 Apfel- und 61 Birnensorten in seinem Besitz schwierig, aber nicht unmöglich ist: Verfügt die Meckenheimer Obstwiese doch über ein sehr großes Sortiment. Die Edelreiser gibt Marschall dann an eine Baumschule weiter, die daraus neue Bäume heranzieht.

Blutapfel aus Heidelberg

Dieses Jahr darf er sich über Zweige des „Heidelberger Blutapfels“ freuen. Die Sorte ist ein echter Hingucker. Sie besticht nicht nur mit knallig karmesinroten Blüten, sondern auch mit einem roten Austrieb ihrer Blätter, die im Laufe des Jahres rotgrün werden. Ein Farbtupfer zwischen all den grünlaubigen Apfelbäumen. Zudem sind die Blutäpfel nicht nur leuchtendrot, sie weisen auch rotes Fruchtfleisch auf. Und spätestens beim Schneiden dieser Apfelsorte wird der Obstbaumwart feststellen können, dass deren Holz rötlich gefärbt ist.