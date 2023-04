Der Obst und Gartenbauverein Elmstein hat bei der Mitgliederversammlung in der Sporthalle der Heinrich-Weintz-Schule in Elmstein unter anderem auch langjährigen Mitglieder geehrt: Für 40-jährige Vereinstreue erhielten Hildebert Baumann und Erich Riedel Urkunden und Präsente. Der Vereinsvorsitzende Fredy Puchalski, Geschäftsführerin Petra Puchalski und die Zweite Vorsitzende Marga Krauß übernahmen die Ehrungen auch der anderen Mitglieder.

Dieses Jahr fährt der Verein zur Bundesgartenschau nach Mannheim. Weiterhin steht eine Mehrtagesfahrt nach Wernigerode, die Partnerstadt Neustadts, auf dem Programm. Insgesamt sind fünf Tage für den Ausflug in den Harz eingeplant. Besucht werden unter anderem die Städte Goslar und Quedlinburg, ein Ziel ist ebenfalls der gut 1141 Meter hohe Brocken, der höchste Berg im Harz. Es sind noch Plätze frei, los geht es mit dem Bus am Donnerstag, 7. September. Die Rückkehr ist am Montag, 11. September, vorgesehen. Nähere Informationen zu den Reisen gibt es unter E-Mail ogv-elmstein@web.de, hier sind auch noch Anmeldungen möglich.