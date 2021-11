Die Einbahnstraßenregelung in der Oberen Marktstraße soll testweise ab Februar gedreht werden. Darüber informierte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU). Derzeit verläuft die Einbahnstraße in West-Ost-Richtung, im Gegensatz zur St. Martiner Straße, die in Ost-West-Richtung befahrbar ist. Ab Februar wird auch die Obere Marktstraße Einbahnstraße in Ost-West-Richtung sein.