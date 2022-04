Die Ära Peter Gaffert geht zu Ende: Am Sonntag wird in Neustadts Partnerstadt Wernigerode ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Zuletzt im Oktober 2020 hatte Gaffert mit einem zwölfköpfigen Stadtverwaltungsteam Neustadt besucht. Seit 2008 war der parteilose Gaffert, von Haus aus Förster, im Amt, jetzt hört der 62-Jährige auf. Bei seiner ersten Urwahl war er als Kandidat der SPD angetreten, auch die Grünen hatten ihn damals unterstützt. 2015 war er bei zwei Gegenkandidaten im ersten Wahlgang im Amt bestätigt worden, wiederum unterstützt von der SPD.

Bei der Wahl am Sonntag gibt es acht Bewerber: Norman Abel (parteilos), Tino Böttger (AfD), Jörg Büchting (Grüne), Tobias Kascha (SPD), Thomas Schatz (Linke), Ralf Schult (parteilos), André Weber (Freie Wähler) und Matthias Winkelmann (CDU). Eine Stichwahl wäre am 24. April.

Die Städtepartnerschaft zwischen Neustadt und Wernigerode wurde 1989, also ein Jahr vor der Wiedervereinigung, geschlossen. Wernigerode besitzt seit 1229 die Stadtrechte und liegt im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt, direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Rund 34.000 Einwohner leben in der Kernstadt und den fünf Stadtteilen. Der Tourismus läuft ganzjährig. Hinzu kommt aber auch Industrie: wie die Schreibgeräte produzierende Schneider GmbH, die Brauerei Hasseröder, eine Schokoladenfabrik sowie ein Maschinenhersteller für die Schokoladenproduktion und verschiedene Zulieferer für die Automobilindustrie.