Oberbürgermeister Marc Weigel hat die Weinhoheiten der Neustadter Weindörfer zu einem persönlichen Austausch ins Rathaus eingeladen. Dabei würdigte er das „herausragende ehrenamtliche Engagement“ der jungen Neustadterinnen und Neustadter. Sie seien wichtige Repräsentanten der Stadt, ihrer Dörfer und des Weinbaus. Weigel betont, ihm sei es wichtig gewesen, die Weinhoheiten im offenen Dialog kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Nach dem Gespräch führte der Oberbürgermeister die Gruppe durch die Altstadt und ging dabei auf die Geschichte sowie aktuelle Projekte ein. Anschließend gab es für die Gruppe in der Volkshochschule noch zwei Schnupper-Workshops, bei denen es Impulse zur Gestaltung der Amtszeit als Weinhoheit gab. Beim Demokratiefest am letzten Mai-Wochenende haben die Neustadter Weinhoheiten ihren nächsten großen Auftritt, denn dann übernehmen sie im Rathausinnenhof den Weinausschank.